Больше всего во время заболевания мутировавшим коронавирусом страдает сердце, – кардиолог

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По его словам, COVID-19 вызывает миокардит, тромбоз, сердечный приступ и даже внезапную смерть

Во время заболевания мутировавшей коронавирусной инфекцией COVID-19 не меньше легких страдает сердце. Об этом сообщил профессор Фарук Чингез, передает CNN.

По словам специалиста, в процессе исследования было выявлено, что несмотря на то, что легкие являются органом-хозяином вируса COVID-19, страдают еще и сердце, почки, кишечник и нервные клетки.

При этом он добавил, что органом-мишенью для новых штаммов коронавируса все же остается сердце. Поскольку, чрезмерный вред и усталость организма, вызванные недугом, вызывают функциональную слабость, подавляя центральный орган. Следовательно, образуется миокардит.

Также стало известно, что из-за действия вируса сердечная мышца отекает, а организм не может вырабатывать эффективное кровяное давление, вследствие чего развивается сердечная недостаточность. Исследование показало, что 7-12% людей, которые болели COVID-19, имеют этот недуг.

Однако, самое страшное то, что такие "сбои" в работе сердца могут спровоцировать преждевременную смерть человека. А еще мутировавший коронавирус вызывает тромбоз в стенках сосудов, который становится причиной сердечного приступа.

Профессор отметил, что людям с хроническими заболеваниями сердца в период пандемии следует быть особенно осторожными и соблюдать необходимые противоэпидемические меры. Однако, в случае инфицирования, нужно обращаться к врачам и не заниматься самолечением, потому что некоторые медицинские препараты могут быть для них вредными.

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