Больше не грозит: Киркорова исключили из черного списка артистов

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В СБУ не предоставили никаких объяснений

Министерство культуры и информационной политики (МКИП) на обращение СБУ исключило российского певца Филиппа Киркорова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Согласно новому письму Службы безопасности Украины, с просьбой отозвать предварительное письмо о включении Филиппа Киркорова из предыдущего перечня лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, - МКИП исключает Киркорова из этого списка", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что приказы как о включении, так и отмене включения, были изданы на основании соответствующих писем Службы безопасности Украины. В то же время в своих письмах СБУ не предоставила никаких объяснений.

Напомним, приказом МКИП от 22 июня 2021 года российского артиста Филиппа Киркорова было включен в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины.