Больницы Херсонской области нуждаются в 2-4 раза больше кислорода, - ОГА

Anadolu Agency

Также власти планируют открыть еще одно медучреждение под COVID-19

В облгосадминистрации Херсонской области заявили, что больницам нужно в 2-4 раза больше кислорода, чем раньше, так как регион первым вошел в красный уровень эпидемической опасности распространения Covid-19. Об этом сообщил заместитель председателя ОГА Николай Якименко в интервью "Главкому".

Отмечается, что власти планируют открыть еще одну больницу под коронавирус.

"Никуда не делись сезонные болезни, сердечно-сосудистые, требующие неотложного реагирования. Сейчас мы сделали так, чтобы расстояние между пациентом и больницей, куда его доставляют, не превышало 40 км. Потому что во время нынешней минуты в 2-4 раза требуется больше кислорода для пациентов, чем раньше. Причина в очень тяжелом течении болезни, который мы наблюдаем у пациентов", – пояснил Якименко.

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Как сообщалось ранее, Херсонская область 15 октября перешла на красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. В ней в последние дни по индикаторным показателям наблюдается превышение признаков эпидемической опасности.

Кроме того, Херсонская и Луганская области должны усилить карантин из-за вспышки коронавируса.

Так, комиссия по результатам заседания поручила: усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм; увеличить коечный фонд; ввести дополнительные карантинные ограничения на территориях объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19.