Болгария ограничила въезд для украинцев: Какие новые правила пересечения границы

С 30 октября 2021 года на территорию страны будут допускаться лица со статусом постоянного и длительного проживания

"С 30 октября 2021 года на территорию страны будут допускаться лица со статусом постоянного и длительного проживания на территории Болгарии и члены их семей.

При этом для въезда на территорию Болгарии необходимо будет предоставить действительный цифровой COVID-сертификат ЕС о вакцинации или о переносе болезни или аналогичного документа одновременно с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID, который сделан за 72 часа до въезда", - говорится в сообщении.

В то же время, дети от 12 до 18 лет должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, который сделан за 72 часа до въезда в страну и сертифицирован действительным цифровым COVID-сертификатом ЕС о тестировании на COVID-19 или аналогичным документом, содержащим те же данные.

В ведомстве добавили, что в случае непредоставления указанных документов лица должны будут уйти на 10-дневный карантин.

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Напомним, вакцинированные украинцы с 10 октября 2021 года не могут посещать Францию и Германию с туристической целью. Обе страны не признают популярную в Украине вакцину CoronoVac, так что ограничения также коснутся привитых ею туристов.