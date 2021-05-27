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Болгария обновила правила въезда для граждан Украины

Фото из открытых источников

Дети до 5 лет могут пересекать границу без предоставления документов

Министерство здравоохранения Болгарии обновило правила и разрешило въезд в страну гражданам Украины. Об этом сообщает в Facebook Консульский отдел Посольства Украины в Республике Болгария. 

Как отмечается, въезд на территорию страны разрешен с 01 июня до 31 июля 2021 года при условии наличия одного из таких документов:

  • сертификата вакцинации (документ о завершение программы вакцинации против COVID-19); завершением программы вакцинации считается введение соответствующего количества доз вакцин против COVID-19 и окончания 14-дневного периода с даты введения последней дозы вакцины;
  • справки, которая показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, сделанный за 72 часа до пересечения границы или отрицательный результат быстрого антигенного теста, проведенного за 48 часов до въезда в страну;
  • документа, который показывает положительный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или быстрого антигенного теста для лиц, которые переболели COVID-19 в период от 15 до 180 дней от указанной в документе даты проведения исследования.

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В то же время детям до 5 лет разрешено въезжать на территорию Республики Болгария без предоставления вышеупомянутых документов.

Также лицам, которые осуществляют транзит по территории Болгарии и могут гарантировать немедленный выезд, не нужно предоставлять документы о прививках, отрицательный ПЦР-тест или положительный тест на антитела.

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Напомним, ранее Совет ЕС одобрил рекомендации Еврокомиссии разрешить въезд в ЕС вакцинированным от коронавируса иностранным туристам, в частности иностранцам, прошедшим курс вакцинации за две недели до поездки. 

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