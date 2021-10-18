Более трети украинских школ с 18 октября находятся на каникулах

Министр образования и науки Сергей Шкарлет МОН

Больше всего невакцинированных педагогов остается в школах пяти областей

В Украине с понедельника, 18 октября, 35,5% учреждений общего среднего образования находятся на осенних каникулах. Об этом сообщает министр образования и науки Сергей Шкарлет в своем Telegram-канале.

"Как вы знаете, из-за стремительного роста количества новых случаев COVID-19 во всей Украине МОН рекомендовало учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября.

По состоянию на сегодня каникулы начались в 5125 учреждениях общего среднего образования Украины – это 35,5% от их общего количества", – написал Шкарлет.

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По его словам, больше всего таких заведений в следующих областях: Харьковская – 99% от общего количества в области; Сумская – 94,3%; Киевская – 77%; Донецкая – 71,1%; Запорожская – 65,4%.

Также он отметил, что больше всего непривитых педагогов остается в школах пяти областей: Ровенской – 24,5%, Волынской – 22%, Ивано-Франковской – 20,8%, Одесской – 20,1%, Львовской – 19,4%.

В частности самый высокий уровень полной вакцинации демонстрируют 5 областей и г. Киев. Среди них: Луганская – 79,4%; Харьковская – 70,9%; Черкасская – 70,9%; Полтавская – 69,4%; Киев – 67,7%; Житомирская – 66,9%.

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Напомним, ранее мы писали, что Министерство здравоохранения предлагает продлить осенние школьные каникулы на две недели. Обычно каникулы идут до двух недель, а сейчас в министерстве дискутируют о сроке до 4 недель.