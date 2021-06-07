Более миллиона украинцев уже получили первую дозу прививки против COVID-19

В письмо ожидания в приложении "Дія" записалось 646 129 человек

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По состоянию на 7 июня количество украинцев, получивших первую дозу вакцины, достигло 1 млн человек, из них полностью иммунизированных – более 147 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Как уточняется, 5-6-го июня центры вакцинации работали в пяти городах – Киеве, Львове, Одессе, Тернополе, Полтаве. Украинцев прививали как по предварительной записи в приложении или на сайте "Дія", так и в порядке живой очереди.

Всего проведено 1 388 124 прививок. В Минздраве добавляют, что по состоянию на 7 июня 2021 года 646 129 человек внесены в письмо ожидания вакцинации.

Центры массовой вакцинации – это пилотные проекты отработки алгоритма массовой вакцинации правительства и Минздрава, которые созданы с целью обеспечения устойчивой способности проводить прививку сейчас и в будущем, создавая своевременный доступ к вакцин от COVID-19 для как можно большего количества взрослого населения Украины. Количество таких центров в городах Украины будет увеличиваться вместе с количеством полученной вакцины.

В ЦМВ вакцинируют по предварительной записи в лист ожидания, в приложении или на сайте "Дія", или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Выбирать вакцину нельзя, доступна та, которая имеется в наличии в Украине. С 29 мая используют вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech.

Напомним, что ВОЗ одобрила применение вакцины Sinovac, которой прививают украинцев.