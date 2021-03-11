Более 60 тыс. детей из ОРДЛО не имеют украинского свидетельства о рождении, - ООН

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Это может помешать им иметь доступ к ряду прав

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей до 65 тысяч детей не имеют украинских свидетельств о рождении. Об этом говорится в докладе ООН.

"УВКПЧ продолжает выражать обеспокоенность тем, что правительство не ввело административную процедуру регистрации рождения детей, рожденных на территории, которая контролируется вооруженными группами, и что такие свидетельства можно получить только в судебном порядке", - отметили в ООН.

Как отмечается, в 2020 году на территории "ДНР" родилось 8524 ребенка (4446 мальчиков и 4078 девочек), а на территории "ЛНР" - 5444 ребенка.

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В то же время известно, что в прошлом году органы государственной власти выдали только 2220 свидетельств о рождении детей, которые появились на свет на территории "ДНР", и 1429 – детям, рожденным в "ЛНР".

"Это создает дополнительную финансовую нагрузку на семьи, которые вынуждены пересекать линию соприкосновения и обращаться в суд с иском. В результате до 65 000 детей не имеют украинских государственных свидетельств о рождении, что может препятствовать их доступу к ряду прав, в частности, социально-экономических, поскольку они не будут иметь права на получение государственных услуг, таких как рекомендованные прививки для детей младшего возраста", - указано в докладе.

Напомним, ранее в Министерстве юстиции заявили, что граждане Украины, которые проживают на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, могут через сервис "Е-Малятко" получить свидетельство о рождении ребенка.