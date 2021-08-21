Более 5 млн украинцев получили по крайней мере одну дозу COVID-вакцины

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Всего проведено 8 099 146 прививок.

За минувшие сутки, 20 августа, 147 118 человек были вакцинированы против коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресслужба МОЗ.

Согласно сообщению, одну дозу получили 60 970 человек, полностью иммунизированные-86 148 человек. В течение суток работали 957 мобильных бригад, 2 732 пункта прививки, а также 329 центров вакцинации.

Как отмечается, от начала вакцинальной кампании привито 5 032 722 человека, из них получили одну дозу – 5 032 720 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 066 426 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

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Напомним, ранее в столице стала доступна онлайн-запись на прививки второй дозой препаратом Moderna.