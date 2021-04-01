Более $51 млн наличными. Порошенко обнародовал свою декларацию

Петр Порошенко Фото из открытых источников

В прессслужбы его политсилы объяснили его доходы и расходы

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в 2020 году получил 222 миллиона гривен доходов, из них — более пол миллиона заработал в парламенте. Об этом свидетельствуют данные его декларации, обнародованной на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Порошенко задекларировал за 2020 год в три раза меньше доходов, чем в 2019-м (тогда было 772,96 млн грн). Из общей суммы доходов этого года (222 млн грн) большую часть составляют дивиденды — а это 214 млн грн. Еще 7 млн грн Порошенко получил проценты по депозитам в Международном инвестиционном банке.

Как отмечает "5 канал"количество компаний, конечным бенефициаром которых является Порошенко, за прошедший год "существенным образом не изменилась. Он приобрел канал "Прямой" уже в 2021 году, поэтому эти данные будут отражены в следующей декларации.

Общее количество расходов в прошлом году составило 79 млн грн, из них более 30 млн – на юридические услуги. В пресс-службе партии уточняют, что это сумма, которую он потратил на защиту в более 50-ти уголовных делах".

Еще более 1,8 млн грн Порошенко потратил на рекламные услуги.

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Порошенко хранит наличными $51,2 млн и 423,3 млн гривен. В " евросолидарности "отмечают, что эти деньги ранее были размещены на депозитах, но из-за" постоянных попыток властей арестовать активы Порошенко " он решил снять деньги со счетов.

Из объектов недвижимости семья Порошенко владеет жилым домом и двумя землями в Козине, домом и четырьмя земельными участками в Киеве и области, а также тремя квартирами в столице и Виннице.

В собственности Порошенко и его семьи — Jaguar и два Mercedes-Benz. Также политик, в частности, задекларировал коллекции картин, часов, ювілерних выборов, мебель, светильники и рояль.

В "Евросолидарности" также указывают, что Порошенко в прошлом году потратил на благотворительность около 150 млн грн. Эти средства выплачивались из счетов разных юридических лиц", аффилированных с Порошенко. Но декларирование таких расходов не предусмотрено, добавляют в политсиле.

В прессслужбе его партии указывают, что в прошлом году политик уплатил более 23 млн грн налогов и военного сбора.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов задекларировал доход в размере 497 тысяч гривен за год работы в ведомстве.