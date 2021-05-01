Более 300 тысяч украинцев уже подали заявки на получение "карантинных" 8 тысяч

Семьям выплатят по 50 тысяч гривен Фото - НБУ

Первые выплаты уже осуществлены

Более 300 тысяч предпринимателей и наемных работников подали заявки на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен. Об этом написал на своей странице Facebook премьер министр Денис Шмыгаль.

"Первые выплаты уже осуществлены. Правительство и ВРУ совместно проработают необходимые решения, чтобы все кто подал и будет подавать заявки получили обещанные выплаты", - написал он.

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Ранее сообщалось, что в Украине начали выплачивать карантинные 8 тысяч гривен помощи от государства физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, первый день подали заявки на получение средств.