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Боль, спазмы и диарея: Минздрав рассказал о побочных эффектах от вакцины CoronaVac

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech

 REUTERS

Специалисты не советуют вакцинироваться препаратом людям с хроническими заболеваниями

Вакцина от коронавируса китайского производства CoronaVac может вызвать различного вида боль, спазмы и диарею. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook. 

Как отмечается, среди побочных эффектов также:

  • покраснение, 
  • отек в месте инъекции,
  • лихорадка или озноб, 
  • головная боль, 
  • боль в мышцах или суставах, 
  • боль в животе, 
  • боль в горле, 
  • кашель или насморк, 
  • тошнота или рвота,  
  • утомляемость, 
  • сонливость, 
  • аллергические реакции на коже или слизистой оболочке,
  • спазмы мышц, 
  • отеки век,
  • покраснение глаз,
  • склерома. 

Кроме этого в ведомстве предостерегают от вакцинации китайским препаратом людей, которые имеют гиперчувствительность к одному компоненту, серьезные заболевания нервной системы или тяжелые хронические заболевания.

Не советуют делать прививки и лицам, у которых во время прошлой вакцинации была сильная аллергическая реакция, беременным и женщинам, кормящим детей грудью. Среди предостережений и повышенная температура тела. 

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Напомним, что вчера, 25 марта, в Украину доставили первую партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Она состоит из 200 тысяч доз.

Ее планируют использовать для прививки маломобильной группы населения преклонного возраста. Сейчас ориентировочное количество таких людей - это 40 тысяч.

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