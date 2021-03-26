Боль, спазмы и диарея: Минздрав рассказал о побочных эффектах от вакцины CoronaVac

Китайская вакцина от коронавируса CoronaVac компании Sinovac Biotech REUTERS

Специалисты не советуют вакцинироваться препаратом людям с хроническими заболеваниями

Вакцина от коронавируса китайского производства CoronaVac может вызвать различного вида боль, спазмы и диарею. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.

Как отмечается, среди побочных эффектов также:

покраснение,

отек в месте инъекции,

лихорадка или озноб,

головная боль,

боль в мышцах или суставах,

боль в животе,

боль в горле,

кашель или насморк,

тошнота или рвота,

утомляемость,

сонливость,

аллергические реакции на коже или слизистой оболочке,

спазмы мышц,

отеки век,

покраснение глаз,

склерома.

Кроме этого в ведомстве предостерегают от вакцинации китайским препаратом людей, которые имеют гиперчувствительность к одному компоненту, серьезные заболевания нервной системы или тяжелые хронические заболевания.

Не советуют делать прививки и лицам, у которых во время прошлой вакцинации была сильная аллергическая реакция, беременным и женщинам, кормящим детей грудью. Среди предостережений и повышенная температура тела.

Напомним, что вчера, 25 марта, в Украину доставили первую партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Она состоит из 200 тысяч доз.

Ее планируют использовать для прививки маломобильной группы населения преклонного возраста. Сейчас ориентировочное количество таких людей - это 40 тысяч.