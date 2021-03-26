Боль, спазмы и диарея: Минздрав рассказал о побочных эффектах от вакцины CoronaVac
Специалисты не советуют вакцинироваться препаратом людям с хроническими заболеваниями
Вакцина от коронавируса китайского производства CoronaVac может вызвать различного вида боль, спазмы и диарею. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения на своей странице в Facebook.
Как отмечается, среди побочных эффектов также:
- покраснение,
- отек в месте инъекции,
- лихорадка или озноб,
- головная боль,
- боль в мышцах или суставах,
- боль в животе,
- боль в горле,
- кашель или насморк,
- тошнота или рвота,
- утомляемость,
- сонливость,
- аллергические реакции на коже или слизистой оболочке,
- спазмы мышц,
- отеки век,
- покраснение глаз,
- склерома.
Кроме этого в ведомстве предостерегают от вакцинации китайским препаратом людей, которые имеют гиперчувствительность к одному компоненту, серьезные заболевания нервной системы или тяжелые хронические заболевания.
Не советуют делать прививки и лицам, у которых во время прошлой вакцинации была сильная аллергическая реакция, беременным и женщинам, кормящим детей грудью. Среди предостережений и повышенная температура тела.
Напомним, что вчера, 25 марта, в Украину доставили первую партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. Она состоит из 200 тысяч доз.
Ее планируют использовать для прививки маломобильной группы населения преклонного возраста. Сейчас ориентировочное количество таких людей - это 40 тысяч.