Блокировка каналов в Украине, показывающих сюжеты, которые не нравились политикам, - это неприемлемое вмешательство в свободу слова, - депутат Европарламента

Бернард Зимниок Фото ec.europa.eu

Блокировка каналов, показывающих сюжеты, которые не нравились людям, принимающим политические решения, - это неприемлемое вмешательство в свободу слова. Об этом в ходе дебатов о соглашении об Ассоциации с Украиной в Европарламенте заявил евродепутат, представитель Германии Бернард Зимниок, комментируя закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK.

Он подчеркнул, что Евросоюз приветствует сближение с Украиной, но только, если это не нанесет вреда отношениям ЕС и России.

"В принципе, можно только поприветствовать сближение Украины с ЕС. Но только, если это не нанесёт вреда нашим отношениям с Россией. Россия для нас важный партнёр, демонизация которого, при всей обоснованной критике, является нецелесообразной. Сближение Украины с ЕС, которое с 2014 года обошлось нам в 10 миллиардов евро, может состояться только если и Украина продемонстрирует готовность проводить реформы. А это, к сожалению, не происходит. Недавно президент Зеленский заблокировал вещание трёх телеканалов. Которые якобы распространяли пророссийскую пропаганду. Блокировка каналов, которые показывали сюжеты, которые не нравились людям, принимающим политические решения, это неприемлемое вмешательство в свободу слова", - отметил он.

По мнению евродепутата, Украина могла бы стать "мостиком" между ЕС и Россией.

"Решения Зеленского это не путь реформ, а следование доктрине США. А Украина могла бы быть мостиком между ЕС и Россией. Пока нынешняя ситуация не изменится, ЕС должен приостановить помощь и выделение кредитов", - подчеркнул Зимниок.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

После блокировки вещания телеканалов эфиры можно смотреть на YouTube.

Кроме того, сайты телеканалов перешли на новые домены, так как старые у них незаконно забрали. Новости ZIK можно читать по адресу - zikua.tv, "112 Украина" - на 112ua.tv, а NewsOne - на newsoneua.tv.

Медиахолдинг расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.