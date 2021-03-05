Близки к красной зоне: Степанов назвал регионы, где могут усилить карантин

Максим Степанов Фото из открытых источников

Самая сложная ситуация на Закарпатье

Министр здравоохранения Максим Степанов предупредил, что вскоре в красную зону карантина могут попасть еще четыре области. Об этом он рассказал в эфире "Права на власть", сообщает "Бабель".

"Что у нас вызывает еще беспокойство, особенно по уровню госпитализации, – это Винницкая область, Николаевская область, Львовская область, она там по другому показателю. По загруженности коек с кислородом наибольший показатель в Закарпатской области – 65%", – рассказал Степанов.

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Кроме этого, он рассказал, что отправит кого-то из своих заместителей на Закарпатье с инспекцией, поскольку сейчас область является ближайшей к попаданию в красную зону.

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Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине сейчас наблюдается третья волна пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому существует возможность введения нового жесткого локдауна в стране.