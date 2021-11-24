Блаженнейший митрополит Онуфрий поздравил с днем тезоименитства епископа Барышевского Виктора

Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий Центр информации УПЦ

Предстоятель Украинской православной церкви, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий поздравил с днем тезоименитства главу Административного аппарата Киевской Митрополии УПЦ, председатель Представительства УПЦ при европейских международных организациях, викария Киевской Митрополии, епископа Барышевского Виктора (Коцабу).

"День ангела - это день, когда мы возвеличиваем того святого, имя которого мы носим. И Господь дал вам носить имя святого мученика Виктора, которое вы получили при монашеском постриге. Оно дается не случайно. Оно всегда имеет какую-то внутреннюю связь между тем, кто носит это имя и тем, кто носил это имя. И нам приятно, что вы следуете этому небесному покровителю и отдаете ему все свои таланты и возможности, свои силы на алтарь служения Господня. Мы благодарим Бога, что Господь хранит вас, помогает вам, всегда рядом с вами и вы любите Бога", - отметил предстоятель УПЦ.

По словам блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, показать что-то доброе, светлое и красивое, человек может только тогда, когда он любит Бога, потому что все доброе, светлое и прекрасное - это есть дар Божий.

"Он дается тому, кто любит Господа. И мы в этот день желаем вам дорогой Владыко здоровья, спасения, во всем Божьего благословения. Чтобы Господь оберегал вас по молитвам святого мученика Виктора на всех путях вашей жизни и служения. Пусть Господь благословит вас и помогает всегда и во всем. С днем небесного покровителя!",- подчеркнул предстоятель УПЦ.

Напомним, 24 ноября православная церковь отмечает день мученика Виктора Даманского.