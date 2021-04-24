Благотворительный фонд защиты свободы слова обеспокоен лишением жителей Украины доступа к информации путем ограничения YouTube-каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne

Фото из открытых источников

Благотворительный фонд защиты свободы слова обеспокоен лишением жителей Украины доступа к информации путем ограничения YouTube-каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne. Это следует из заявления, размещенного на сайте организации.

Как отмечается, сегодня, 24 апреля жителей Украины лишили доступа к информации на YouTube-каналах "112 Украина", Zik и NewsOne.

Блокирование интернет-площадок не что иное, как давление украинских властей на журналистов и СМИ в целом.

Благотворительный фонд защиты свободы слова осуждает действие власти и призывает следовать закону.

"Граждан Украины путем нарушений прав на доступ к информации, что гарантируется законом, лишают этих прав. На журналистов и медиа оказывают беспрецедентное давление: атаки, угрозы, преследования, избиения, похищения, закрытие каналов. При этом власть и правоохранительные органы заняли позицию бездействия в защите прав журналистов", - прокомментировала Анна Герман.

Благотворительный фонд защиты свободы слова поддерживает решение телеканала "Перший Незалежний" расширить вещание на YouTube-площадках 112 UA TV, ZIK UA TV, NEWSONE UA TV.

Напомним, что причиной для создания Благотворительного фонда защиты свободы слова стало давление на СМИ. А то, что произошло сегодня, подчеркивает актуальность создания такого института.