Благодатный огонь доставили в Михайловский собор Киева
Благодатный огонь был доставлен в Украину утром 2 мая верующими рейсовым самолетом
В Украину в воскресенье, 2 мая, доставили благодарный огонь из Иерусалима. Он был доставлен в Михайловский Златоверхий монастырь Православной церкви Украины в Киеве. Об этом сообщает "Суспільне".
Как отмечается, Благодатный огонь был доставлен в Украину утром 2 мая верующими рейсовым самолетом. Принял огонь наместник Михайловского собора архиепископ Агапит.
По словам священника ПЦУ Михаила Омеляна, отдельный чартерный рейс для доставки Благодатного огня не заказывали, чтобы сэкономить средства и отдать их на нужды верующих.
"Процедура перевозки этого огня предусматривает специальные лампады. Уже после его прибытия в кафедральный собор верующие и наместник собора зажигают этот огонь и передают его другим верующим", - рассказал Омелян.
Далее Благодатный огонь развезут по другим регионам Украины.
Благодатный огонь доставили в Свято-Михайловского Златоверхого собора ПЦУ. Его верующие привезли рейсовым самолетом из Иерусалима pic.twitter.com/QeZnBeD1NB— ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ (@suspilne_news) May 2, 2021
Напомним, Благодатный огонь сошел 1 мая в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. После схождения огонь передают верующим и представителям христианских конфессий, которые развозят его по миру.