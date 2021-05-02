Благодатный огонь доставили в Михайловский собор Киева

Как отмечается, Благодатный огонь был доставлен в Украину утром 2 мая верующими рейсовым самолетом. Принял огонь наместник Михайловского собора архиепископ Агапит.

По словам священника ПЦУ Михаила Омеляна, отдельный чартерный рейс для доставки Благодатного огня не заказывали, чтобы сэкономить средства и отдать их на нужды верующих.

"Процедура перевозки этого огня предусматривает специальные лампады. Уже после его прибытия в кафедральный собор верующие и наместник собора зажигают этот огонь и передают его другим верующим", - рассказал Омелян.

Далее Благодатный огонь развезут по другим регионам Украины.

Благодатный огонь доставили в Свято-Михайловского Златоверхого собора ПЦУ. Его верующие привезли рейсовым самолетом из Иерусалима pic.twitter.com/QeZnBeD1NB — ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ (@suspilne_news) May 2, 2021

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