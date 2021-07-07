live
Новости » Общество Читати новину українською

Уже в следующем году в Украине может появиться свой "москитный флот", - Таран

Андрей Таран Міністерство оборони України

Это произойдет возможным благодаря поддержке США и Великобритании

Министр обороны Андрей Таран заявил, что уже в следующем году в Украине может появиться свой "москитный флот", в котором будут задействованы малые корабли, переданные США и Великобританией. Об этом он рассказал в Вильнюсе во время Конференции реформ в Украине, сообщает "РБК-Украина". 

"Прямо сейчас мы создаем так называемый москитный флот. Не флот без каких-либо возможностей... Мы стараемся дать этим "москитам" современные боевые возможности. Я хотел бы видеть в следующем году как минимум противокорабельные ракеты, которые будут установлены на этих малых кораблях", - отметил министр обороны.

Новости по теме: Марш на каблуках: Минобороны закупит новые модели обуви для девушек-военнослужащих

Кроме этого, Таран подчеркнул, что сейчас Украина не имеет оружия, которое могло бы остановить морское наступление России. Однако благодаря поддержке США и Великобритании эта ситуация может измениться уже в следующем году. 

"Очень скоро, я уверен, не позже, чем в следующем году у нас будет, с помощью Соединенных Штатов, Великобритании, несколько маленьких кораблей "москитного флота", но с настоящими боевыми способностями: с современными противокорабельными ракетами, средствами противоэлектронной борьбы, которые позволят нам представлять определенную угрозу российским морским силам", - отметил глава Минобороны.

Новости по теме: Минобороны испытывает пулемет и винтовку "Аллигатор" украинских оружейников

Напомним, в конце июня в Одессе, на британском военном корабле Defender D36, Украина и Великобритания подписали меморандум о развитии украинского флота

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Сутки на Донбассе: НВФ 6 раз нарушили "режим тишины", один боец погиб Сутки на Донбассе: НВФ 14 раз нарушили режим "тишины", есть раненый За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 22 нарушения со стороны НВФ Гражданин Чехии, который был участником НВФ на Донбассе, извинился перед Украиной

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект