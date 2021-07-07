Уже в следующем году в Украине может появиться свой "москитный флот", - Таран

Андрей Таран Міністерство оборони України

Это произойдет возможным благодаря поддержке США и Великобритании

Министр обороны Андрей Таран заявил, что уже в следующем году в Украине может появиться свой "москитный флот", в котором будут задействованы малые корабли, переданные США и Великобританией. Об этом он рассказал в Вильнюсе во время Конференции реформ в Украине, сообщает "РБК-Украина".

"Прямо сейчас мы создаем так называемый москитный флот. Не флот без каких-либо возможностей... Мы стараемся дать этим "москитам" современные боевые возможности. Я хотел бы видеть в следующем году как минимум противокорабельные ракеты, которые будут установлены на этих малых кораблях", - отметил министр обороны.

Кроме этого, Таран подчеркнул, что сейчас Украина не имеет оружия, которое могло бы остановить морское наступление России. Однако благодаря поддержке США и Великобритании эта ситуация может измениться уже в следующем году.

"Очень скоро, я уверен, не позже, чем в следующем году у нас будет, с помощью Соединенных Штатов, Великобритании, несколько маленьких кораблей "москитного флота", но с настоящими боевыми способностями: с современными противокорабельными ракетами, средствами противоэлектронной борьбы, которые позволят нам представлять определенную угрозу российским морским силам", - отметил глава Минобороны.

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Напомним, в конце июня в Одессе, на британском военном корабле Defender D36, Украина и Великобритания подписали меморандум о развитии украинского флота.