Биткоин упал почти на 3 тысячи долларов: Вероятно из-за мемов Илона Маска
По крайней мере, ранее причина была именно в американском изобретателе
Цена биткоина упала на почти 3 тысячи долларов. Об этом сообщает Coindesk.
В ряде западных СМИ предположили, что обрушение стоимости криптовалюты в очередной раз спровоцировано постом основателя компании SpaceX и Tesla Илоном Маском в Twitter.
В частности, резкое снижение котировок было замечено сразу после публикации мема Маском. Он выложил изображение о паре и песнях группы Linkin Park с хэштегом Bitcoin и эмодзи разбитого сердца. В этот момент криптовалюта достигала цены почти 40 тыс. долларов, но после мема начался резкий обвал.
Также, через час Маск опубликовал еще один мем, который является прямой отсылкой к падению цены криптовалюты.
Напомним, ранее сообщалось, что стоимость биткоина обвалилась после слов Маска о продаже криптоактивов Tesla. Тогда цена биткоина впервые почти за три месяца упала ниже 45 тысяч долларов.