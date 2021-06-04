Биткоин упал почти на 3 тысячи долларов: Вероятно из-за мемов Илона Маска

Илон Маск AP

По крайней мере, ранее причина была именно в американском изобретателе

Цена биткоина упала на почти 3 тысячи долларов. Об этом сообщает Coindesk.

В ряде западных СМИ предположили, что обрушение стоимости криптовалюты в очередной раз спровоцировано постом основателя компании SpaceX и Tesla Илоном Маском в Twitter.

В частности, резкое снижение котировок было замечено сразу после публикации мема Маском. Он выложил изображение о паре и песнях группы Linkin Park с хэштегом Bitcoin и эмодзи разбитого сердца. В этот момент криптовалюта достигала цены почти 40 тыс. долларов, но после мема начался резкий обвал.

Мемы Илона Маска Фото из открытых источников

Также, через час Маск опубликовал еще один мем, который является прямой отсылкой к падению цены криптовалюты.

Мемы Илона Маска Фото из открытых источников

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Напомним, ранее сообщалось, что стоимость биткоина обвалилась после слов Маска о продаже криптоактивов Tesla. Тогда цена биткоина впервые почти за три месяца упала ниже 45 тысяч долларов.