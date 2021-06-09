Биологи рассказали, какие уникальные бактерии "живут" в метро Киева

Киевское метро Фото из открытых источников

Анализ образцов показал, что в Киеве есть уникальные микроорганизмы, которые принимают участие в синтезе фармацевтических препаратов

Биологи провели масштабное исследование микроорганизмов и рассказали, какие бактерии "живут" в киевском метро. Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики в своем Facebook.

Отмечается, что роботу было проведено в рамках крупнейшего в мире метагеномного исследования городских микробиомов, что есть в воздухе и на поверхностях, к которым прикасаются люди. В исследовании приняли участие 60 городов. Руководителем проекта от Украины является младшая научная сотрудница ИМБГ Алина Фролова из группы системной биологии.

Исследование содержит аннотацию всех идентифицированных микроорганизмов, а также тысяч вирусов, бактерий и двух архей, которых не найдено ни в одной из баз данных.

Данные Института молекулярной биологии и генетики Фото из открытых источников

Анализ образцов показал, что в Киеве есть не только типичные для метрополитена бактерии, но и уникальные микроорганизмы, которые участвуют в синтезе фармацевтических препаратов.

"Так, в киевском метро мы обнаружили очень типичного представителя кожной микрофлоры человека — сutibacterium acnes, что в норме обычно наблюдается у здоровых людей. Эта бактерия входит в состав основных 31 видов, найденных во всех 60 городах, это еще раз свидетельствует об огромном влиянии человека на городскую среду", - рассказывает Алина Фролова.



Сообщается, что также были обнаружены и виды, которые уникально характеризуют киевское метро, например, Mycobacterium sp. VKM Ac-1817d - бактерия, впервые секвенированная в 2015 году. Это непатогенная микобактерия, которая может осуществлять деструкцию природных стеринов с образованием андростанов, которые являются ключевыми промежуточными веществами для синтеза фармацевтических стероидов. Поиск и обнаружение новых бактерий со схожими свойствами имеют огромный потенциал.

Данные Института молекулярной биологии и генетики Фото из открытых источников

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