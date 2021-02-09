Билл Гейтс назвал угрозы для мира, которые хуже пандемии коронавируса

По его словам, первая из них – это изменение климата, а вторая опасность – биотерроризм

По его словам, первая из них – это изменение климата, а вторая опасность – биотерроризм.

"Каждый год это будет становиться причиной гибели даже большего количества людей, чем во время пандемии. Кто-то, кто хочет причинить вред, может спроектировать определенный вирус, и количество жертв вследствие этого может быть больше, чем в результате природных эпидемий, как той, что продолжается сейчас", – утверждает Гейтс.

Он высказал мнение, что люди не могут остановить будущие пандемии, и добавил, что "мы могли бы повысить свою готовность, чтобы никогда не иметь смертности, как приблизительно ту, что имеем сегодня".

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Напомним, основатель компании Microsoft и миллиардер Билл Гейтс считает, что сейчас человечество не готово к следующей возможной пандемии. Ситуация может измениться лишь через два года.