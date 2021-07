Безос показал видео изнутри космического корабля во время полета

Космические туристы находились в невесомости несколько минут

Американский предприниматель, самый богатый человек мира Джефф Безос сегодня, 20 июля, совершил полет в космос на корабле собственной компании Blue Oragin вместе тремя космическими туристами. Безос опубликовал видео изнутри капсулы New Shepard во время полета в своем Іnstagram .

На видео можно увидеть, что происходило в капсуле New Shepard, когда она достигла космоса, пересекая линию Кармана. Капсула с четырьмя людьми поднялась на 107 километров над Землей.

Во время полета члены экипажа капсулы находились в невесомости несколько минут, играли в пин-понг, рассматривали пейзажи, бросали снеки, после чего туристам пришлось снова пристегнуться, поскольку капсула начала снижение для посадки.

На пресс-конференции после полета Джефф Безос заявил, что компания Blue Origin в 2021 году совершит еще два пилотируемых полетах с капсулой New Shepard.

Напомним, сегодня, 20 июля, компания Blue Origin запустила первый пилотируемый суборбитальный полет ракетной системы New Shepard с американским миллиардером Джеффом Безосом, а также тремя космическими туристами на борту. Старт состоялся в 16:10 (по Киеву) с объекта Launch Site One в Техасе. Полет New Shepard длился около 11 минут от запуска до посадки капсулы.