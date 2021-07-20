Безос отправился в космос: Трансляция суборбитального полета New Shepard

Вместе с Безосом в капсуле находятся три пассажира

Как отмечается, старт ракеты запланирован на 8:00 20 июля по местному времени с объекта Launch Site One в Техасе (в 16:00 по Киеву).

"Профиль полета New Shepard рассчитан примерно на 11 минут от запуска до посадки капсулы. Астронавты будут чувствовать невесомость в течение трех-четырех минут и путешествовать над линией Кармана, международно признанной границей космоса", - говорится в сообщении Blue Origin в Twitter.

К слову, вместе с Безосом в капсуле находятся три пассажира: его брат Марк Безос, 82-летняя летчица Уолли Фанк, а также 18-летний Оливер Деймен – выпускник школы из Нидерландов. Таким образом, этот полет должен стать дважды "рекордным" - по возрасту самого молодого и старшего астронавтов, которые будут подниматься в космос.

Аппарат New Sheppard должен доставить астронавтов на высоту около 100 километров, которая считается условной границей космоса.

Напомним, 11 июля британский миллиардер Ричард Брэнсон совершил первый успешный "туристический" суборбитальный полет в космической предела. Это был первый туристический полет на ракете SpaceShipTwo Unity, которую изготовила собственная компания британского миллиардера - Virgin Galactic. Всего на корабле были шесть человек.