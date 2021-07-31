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Безопасная и необходимая: В Минздраве рассказали о COVID-вакцинации беременных

Фото из открытых источников

В ведомстве отметили опасности, которые несет коронавирус для беременных

В Министерстве здравоохранения сделали заявление о вакцинации от коронавируса COVID-19 беременных и отметили, что прививка для таких женщин является абсолютно безопасной. Соответствующая информация размещена пресс-службой Минздрава

"Вакцинация от COVID-19 для беременных является безопасной и необходимой! Клинические исследования подтверждают, что у вакцинированных беременных не было выявлено никаких негативных последствий прививки от COVID-19. Вакцина не вредит здоровью матери и ребенка", - говорится в сообщении.

По словам врача-иммунолога Федора Лапия, безопасность прививок доказана исследованиями на животных, а практика вакцинации показала, что побочных действий у таких женщин нет.

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"На сегодня есть достаточно опыта вакцинации беременных. У беременных, которые вакцинированы от COVID-19, не было выявлено каких-либо негативных последствий. В Украине сейчас одобрены рекомендации по вакцинации беременных", - заявил медик.

Также медик отметил, что коронавирусная болезнь COVID-19 опасна для беременных, так как может приводить к преждевременным родам или прерыванию беременности, именно поэтому так важно получить прививку. 

Как отметил Лапий, не нужно проводить тест на беременность перед вакцинацией или откладывать запланированную беременность на время проведения прививок.

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Напомним, ранее в Министерстве здравоохранения заявили, что готовят рекомендации по возможности смешивание различных вакцин от коронавирусной болезни COVID-19

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