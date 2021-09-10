Беженцы из Афганистана: Шмыгаль опроверг слухи о 5 тыс. прибывших в Украину

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Соответствующая помощь осуществляется по процедуре подачи запроса в Бюджетный комитет, подчеркнул премьер

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объяснил процедуру содержания беженцев и опроверг слухи о 5 тыс. прибывших из Афганистана в Украине. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству.

"Относительно количества афганских беженцев – на сегодняшний день никаких 5 тыс. в Украине нет. Если будет соответствующий запрос на содержание или на предоставление соответствующей помощи – он осуществляется по процедуре представления в бюджетный комитет, и решение об изменениях в бюджет принимает парламент, а не правительство. Право вносить изменения в бюджет и принимать конечное решение о выделении или не выделении тех или иных денег на социальные, гуманитарные или международные проекты принадлежит парламенту, и этого права в Украине никто не менял. Афганский кейс всему миру сказал ответственность стран перед кризисами, и Украина абсолютно достойно на фоне мирового сообщества выглядела в этом случае", – прокомментировал Шмыгаль.

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Напомним, ранее часть эвакуированных из Кабула граждан Афганистана попросила Украину предоставить им статус беженца. На борту самолета из Кабула находилось 79 эвакуированных граждан.