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Без ВНО: Какие категории абитуриентов могут поступить в вуз по собеседованию

Фото из открытых источников

Речь о вступительном испытании, которое предусматривает оценивание подготовленности

Определенные категории абитуриентов имеют право поступить в учреждение высшего образования по результатам собеседования. Об этом сообщает Освіта.uа.

Как отмечается, на них вместо тестирования ожидается некое вступительное испытание, которое предусматривает оценивание подготовленности (знаний, умений и навыков) поступающего из конкурсных предметов.

По результатам такого собеседования принимают решение о предоставлении абитуриенту рекомендации к зачислению на бюджет.

Вступительные испытания в форме собеседования проходят:

  • лица с инвалидностью вследствие войны,
  • лица с инвалидностью, которые не могут посещать учебное заведение,
  • лица, имеющие статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Они могут поступать без экзаменов в государственные вузы по результатам собеседования.

Если такие лица рекомендованы к зачислению на основное конкурсное предложение, то их зачисляют на бюджет. 

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Отмечается, что абитуриенты, реализующие право на поступление по результатам собеседования, подают заявления в бумажной форме. Их подают лично в приемную комиссию колледжа или вуза.

Сведения каждого документа регистрирует уполномоченное лицо приемной комиссии в ЕДЕБО в день его принятия.

Поступающие по собеседованию также могут подавать заявления в электронной форме.

В то же время копии документов абитуриент подает лично при подаче документов в бумажной форме.

Рейтинговый список поступающих формируют по категориям в такой последовательности:

  • поступающие, имеющие право на зачисление по результатам собеседования;
  • поступающие, имеющие право на зачисление по квотам;
  • поступающие, имеющие право на первоочередное зачисление;
  • поступающие, имеющие право на зачисление на общих условиях.

Подчеркивается, что в рейтинговом списке абитуриентов отмечают:

  • фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего;
  • признак оснований для зачисления по результатам собеседования;
  • образовательно-профессиональная степень, специальность, название конкурсного предложения, форму получения образования;
  • средний балл приложения к документу о полученном образовательном (образовательно-квалификационном) уровне, степени высшего образования.

Отмечается, что официальным сообщением о предоставлении рекомендаций к зачислению считается обнародование соответствующего решения на стендах приемных комиссий или вебсайте вуза.

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Напомним, ранее в Министерстве образования и науки опубликовали видеоразъяснение вступительной кампании 2021 и дополнительные вступительные баллы на ряд специальностей

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