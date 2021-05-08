Без осадков и до +20 градусов: Синоптики дали прогноз погоды на День Победы

Ночью в большинстве западных областей сильные заморозки

"9 мая переменная облачность, без осадков, лишь в юго-восточной части ночью кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, днем на Левобережье порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ночью в большинстве западных областей сильные заморозки в воздухе 0-3°, в северных и большинстве центральных областей температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, на остальной территории 4-9° тепла; днем 12-17°, на крайнем западе страны и в Одесской области до 20°.

В Киеве и Киевской области сутки 9 мая без осадков. Температура ночью в столице 2-4° тепла, днем 13-15°; по области ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°; днем 12-17° тепла.

В следующие два дня, 10-11 мая, в Украине, по прогнозам синоптиков, будет преобладать сухая погода; только в восточных областях днем 10 мая и в течение 11 мая кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с, 10 мая в восточной и юго-восточной частях местами порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью 10 мая 1-6° тепла, в Украине, кроме крайнего запада и побережья морей, на поверхности почвы заморозки 0-4°, 11 мая во всей стране 4-9° тепла; днем в восточных областях 13-18°, на остальной территории 18-23°, 11 мая на Закарпатье до 26°.

В столичном регионе 10-11 мая без осадков. Температура ночью 10 мая 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, 11 мая 4-9° тепла; днем 18-23°.

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В среду, 12 мая, в Украине кроме западных областей, небольшие кратковременные дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. 13 мая ночью в Карпатском регионе, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях умеренные, На Киевщине небольшие кратковременные дожди местами грозы; на остальной территории без осадков.

Температура ночью составит 4-10°; днем 13-19°, в западных областях на 12 мая, а также в восточных областях 13 мая воздух прогреется до 20-26°.

В Киеве 12-13 мая ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 5-10°, днем 14-19°.