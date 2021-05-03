Без осадков и до +19 градусов: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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В Киеве сохранится переменно облачная погода

В Украине 4 мая будет облачно с прояснениями и без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Температура воздуха днем составит на западе от +14 до +17 градусов, на севере и в центре - от +13 до +16, на востоке - от +14 до +18, на юге - от +15 до +19.

В Киеве облачно с прояснениями, температура воздуха днем максимально прогреется до +15 градусов.

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Напомним, что в этом году синоптики прогнозируют аномально жаркое лето. Самой высокой температура воздуха будет в середине июля и начале августа.