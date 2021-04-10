Без осадков и до +18 градусов: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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В Киеве облачно с прояснениями, но дожди не предвидятся

В Украине 11 апреля почти на всей территории ожидается переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Исключения составят Донецкая и Луганская области, а также оккупированный Крым. Там будет облачно, однако дожди не предвидятся.

Максимально температура воздуха в этот день достигнет +18 градусов. Так, в западных регионах она составит от +13 до +18, на севере - от +14 до +16, на востоке - от +10 до +15, на юге - от +11 до +16, в центре - от +13 до +16.

В Киеве облачно с прояснениями, но дожди не предвидятся. Температура воздуха днем будет колебаться от +14 до + 16 градусов.

Укргидрометцентр

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Напомним, ранее синоптики сообщили, что в апреле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. А месячное количество осадков ожидается 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм, что в пределах средних многолетних значений.