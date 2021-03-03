Без осадков и до +14 градусов: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

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В Киеве будет облачно с прояснениями, но также без осадков

В Украине 4 марта ожидается переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе температура воздуха днем будет колебаться от +7 до +14 градусов, на севере - от +6 до +11, на востоке - от +6 до +9, на юге - от+7 до +11, в центре - от +8 до +11.

В Киеве будет также переменно облачно и без осадков, температура воздуха днем от +9 до +11 градусов.

Укргідрометцентр

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Напомним, ранее синоптики дали общий прогноз погоды на март месяц. Согласно ему, среднемесячная температура воздуха в начале весны будет колебаться от -3 до + 2 градусов. Месячное количество осадков удержится на уровне 26-50 мм и 40-85 мм в горных районах, что в пределах средних многолетних значений.