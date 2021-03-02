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Без осадков и до +12 градусов: Синоптики дали прогноз погоды на завтра

Фото из открытых источников

На все территории страны облачно с прояснениями

В Украине 3 марта ожидается переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

На западе температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +12 градусов, на севере - от +3 до +9, на востоке - от +3 до +6, на юге - от +5 до +12, в центре - от +5 до +9.

В Киеве будет также изменчиво облачно и без осадков, температура воздуха днем от +7 до +9 градусов.

Укргидрометцентр

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Напомним, ранее синоптики дали общий прогноз погоды на март месяц. Согласно ему, среднемесячная температура воздуха в начале весны будет колебаться от -3 до + 2 градусов. Месячное количество осадков удержится на уровне 26-50 мм и 40-85 мм в горных районах, что в пределах средних многолетних значений.

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