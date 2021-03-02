Без осадков и до +12 градусов: Синоптики дали прогноз погоды на завтра
На все территории страны облачно с прояснениями
В Украине 3 марта ожидается переменно облачная погода, без осадков. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
На западе температура воздуха днем будет колебаться от +6 до +12 градусов, на севере - от +3 до +9, на востоке - от +3 до +6, на юге - от +5 до +12, в центре - от +5 до +9.
В Киеве будет также изменчиво облачно и без осадков, температура воздуха днем от +7 до +9 градусов.
Напомним, ранее синоптики дали общий прогноз погоды на март месяц. Согласно ему, среднемесячная температура воздуха в начале весны будет колебаться от -3 до + 2 градусов. Месячное количество осадков удержится на уровне 26-50 мм и 40-85 мм в горных районах, что в пределах средних многолетних значений.