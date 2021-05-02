Без объятий и поцелуев: В Минздраве призвали сдержанно праздновать Пасху

Людей призвали избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов призвал украинцев к "сдержанному празднованию Пасхи ", чтобы не допустить новой вспышки коронавируса. Об этом он написал в своем Facebook .

По его словам, правительство не вводило дополнительных ограничений на период Пасхальных праздников, потому что благодаря совместным усилиям эпидемия пошла на спад.

"Давайте сделаем все, чтобы защитить себя и близких в этот день. Попросите ваших родственников, пожилых людей остаться дома - сходите в церковь и принесите им домой уже освященную пасочку и колбаску. Это такая мелочь для вас, но она может спасти кому-то жизнь", - отметил Степанов.

Также он призвал избегать скоплений людей и праздновать в узком семейном кругу.

"Впереди у нас будет еще много праздников. А сегодня - прошу праздновать сдержанно, с соблюдением наших рекомендаций эпидемиологов, оставив объятия и поцелуи на более безопасный период", - добавил министр.

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Напомним, сегодня, 2 мая, отмечается древнейший христианский праздник, главный праздник богослужебного года - Пасху. Этот день символизирует победу над смертью Иисуса Христа, принявшего смерть за грехи людей и спасение человеческого рода от страшных бед. Подробнее о традициях празднования Пасхи в Украине, а также строгие запреты этого дня. Детальнее читайте в статье "Воскресение Христово: Как отмечают Пасху в Украине и история установления праздника".