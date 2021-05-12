"Без грусти невозможно смотреть": Зеленский о событиях в Израиле

Президент Украины Владимир Зеленский Ukrinform

Он призвал остановить эскалацию ради жизни людей

Президент Владимир Путин отреагировал на ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа. Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

"Небо Израиля - все в ракетах. Некоторые города пылают. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий. Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей".

Небо #Израиля – все в ракетах. Некоторые города пылают. Есть жертвы. Много раненых. Много человеческих трагедий. Без грусти и сожаления невозможно на все это смотреть. Нужно немедленно остановить эскалацию ради жизни людей. — Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) May 12, 2021

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Напомним, ранее в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

В свою очередь, в Европейском союзе отметили, что Израиль должен отказаться от каких-либо посягательств на палестинские территории.

Кроме того, вчера вечером, 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетном обстреле города из сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

Часть ракет была сбита системой противовоздушной обороны "Железный купол", но некоторые все же достигли цели. Организация ХАМАС заявила, что по Тель-Авиву было выпущено более 130 ракет.