"Без цыган и медведей": Зеленский подтвердил, что летал в Гуту с Ермаком
По его словам, на следующий день он улетел на работу
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что пользовался вертолетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для перелетов в период с 19 по 22 ноября, летал вместе с главой своего Офиса Андреем Ермаком. Об этом он сообщил во время пресс-марафона у коворкинга "Creative States" на Печерске в Киеве.
"Я сел в вертолет этот, сел и полетел с Ермаком. Вещи были, а в вещах были бутерброды, если вы хотите все детали. С бутербродами, с Ермаком... с Ермаком и без бутербродов, потому что вас они не интересует, я полетел в Гуту. В Гуту я прилетел, моя семья, имею право", - прокомментировал глава государства.
Кроме того, Зеленский добавил, что он делал после поездки.
"На следующий день я полетел на работу. В этот день, когда я прилетел ночью, было темно уже, я цыган не вызывал, медведей не вызывал, но извините, и вас тоже. И в понедельник я улетел на работу. Конец эпопеи великой измены – вертолет, Ермак и Ткач", - резюмировал он.
Напомним, на днях появилась информация о праздновании юбилея Андрея Ермака в государственной резиденции "Гута". Празднование длилось 4 дня, среди гостей заметили бизнесмена из окружения Игоря Коломойского Тимура Миндича и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Президент и руководитель его офиса прибыли в Киев в воскресенье, чтобы посетить официальные мероприятия ко Дню достоинства и свободы, а затем вернулись в Карпаты частным самолетом.
Впоследствии в Офисе президента обнародовали реакцию, отрицая пребывание президента на территории резиденции вечером в воскресенье, а также транспортировку посторонних лиц государственными вертолетами.
В свою очередь Андрей Ермак заверил, что праздновал свое 50-летие в понедельник с родителями. При этом он сказал, что в Гуте был 19 и 20 ноября.