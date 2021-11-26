"Без цыган и медведей": Зеленский подтвердил, что летал в Гуту с Ермаком

Владимир Зеленский. Пресс-марафон 26 ноября 2021 года Офис президента

По его словам, на следующий день он улетел на работу

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что пользовался вертолетами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям для перелетов в период с 19 по 22 ноября, летал вместе с главой своего Офиса Андреем Ермаком. Об этом он сообщил во время пресс-марафона у коворкинга "Creative States" на Печерске в Киеве.

"Я сел в вертолет этот, сел и полетел с Ермаком. Вещи были, а в вещах были бутерброды, если вы хотите все детали. С бутербродами, с Ермаком... с Ермаком и без бутербродов, потому что вас они не интересует, я полетел в Гуту. В Гуту я прилетел, моя семья, имею право", - прокомментировал глава государства.

Кроме того, Зеленский добавил, что он делал после поездки.

"На следующий день я полетел на работу. В этот день, когда я прилетел ночью, было темно уже, я цыган не вызывал, медведей не вызывал, но извините, и вас тоже. И в понедельник я улетел на работу. Конец эпопеи великой измены – вертолет, Ермак и Ткач", - резюмировал он.

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Напомним, на днях появилась информация о праздновании юбилея Андрея Ермака в государственной резиденции "Гута". Празднование длилось 4 дня, среди гостей заметили бизнесмена из окружения Игоря Коломойского Тимура Миндича и заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова. Президент и руководитель его офиса прибыли в Киев в воскресенье, чтобы посетить официальные мероприятия ко Дню достоинства и свободы, а затем вернулись в Карпаты частным самолетом.

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Впоследствии в Офисе президента обнародовали реакцию, отрицая пребывание президента на территории резиденции вечером в воскресенье, а также транспортировку посторонних лиц государственными вертолетами.

В свою очередь Андрей Ермак заверил, что праздновал свое 50-летие в понедельник с родителями. При этом он сказал, что в Гуте был 19 и 20 ноября.