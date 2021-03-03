Без авто и с пешеходной зоной: В Киевсовете предложили реставрировать Бассарабскую площадь

Таким образом повысится экономический потенциал района

Фракция партии "Голос" в Киевском городском совете предлагает между Бессарабским рынком и ТЦ "Арена-Сити" освободить дорогу от машин и сделать там пешеходную зону. Сейчас рассматриваются два варианта - ввести такой режим ежедневно или только на выходных. Об этом написал депутат Григорий Маленко, передает "Страна".

"Кто живет в Киеве тот знает, что дорога между Бессарабским рынком и ТРЦ "Арена-Сити" это де-факто нечто среднее между парковкой, пешеходным переходом и полноценным автомобильным путем. Для пешеходов - это своеобразный квест, как проскакать на противоположную сторону между трех полос, две из которых занимают припаркованные автомобили", - написал он.

По словам Маленко, эксперты по логистике, транспорту и экологии приводят ряд аргументов в пользу пешеходной зоны на Бессарабке. В частности:

Бессарабский рынок - историческая локация, потенциал которой сдерживается существующей организацией дорожного движения. Создание пешеходной зоны поможет экономическому потенциалу в этом районе.

Бессарабская площадь ежедневно встает в ряд столичных локаций с самым загрязненным воздухом. Эта проблема вызвана значительным трафиком вокруг рынка.

Бессарабская площадь ежедневно встает в ряд столичных локаций с самым загрязненным воздухом. Эта проблема вызвана значительным трафиком вокруг рынка. Создание пешеходной зоны в Бессарабском проезде было предусмотрено в рекомендациях Всемирного банка в исследовании устойчивого развития городского транспорта. Пешеходная зона сделала бы локацию более безопасной и комфортной как для киевлян, так и для туристов.

При этом депутаты понимают, что с появлением пешеходной зоны в этом районе Киева могут появиться проблемы с автомобилистами.

"Однако с другой стороны - мы понимаем, что воплощение такой идеи в жизнь, может создать новые проблемы для автомобилистов. Ведь после перекрытия Бессарабского проезда надо будет искать альтернативу для проезда. Сейчас в планах - обсуждение альтернативных транспортных потоков и дозагрузки улицы Скоропадского", - добавил депутат.