Бердянскую косу засыпало снегом, как в Арктике. Фото

В конце прошлой недели Азовское море атаковал шторм

Facebook Юлия Покас Фото из открытых источников

Бердянскую косу засыпало снегом. Пейзаж напоминает Арктику. Впечатляющие кадры на своей странице в Facebook опубликовала местная фотограф Юлия Покас.

"Арктика?! Нет! Зима на Бердянской косе. Ледяная красота", - написала в заметке Покас.

В конце прошлой недели Азовское море атаковал шторм, порывы ветра достигли 25-28 м/с, сильная метель, а высота волн в открытой части моря достигала 12-20 дм.

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Напомним, недавно в Сети появились фото того, как пустыню Сахару неожиданно засыпало снегом.