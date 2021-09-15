Белорусский пограничный знак обстреляли с территории Украины: ГПСУ отреагировала

Белорусский пограничный знак обстреляли с территории Украины gpk.gov.by

Инцидент якобы произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда

Пограничный комитет Беларуси заявил, что их пограничный знак был обстрелян с территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что инцидент якобы произошел 11 сентября на участке Пинского пограничного отряда.

При осмотре участка пограничники заставы "Сварини" обнаружили, что столб и щиток с изображением герба Беларуси пробит дробью, "предположительно, выстрелом из охотничьего ружья".

"Результаты проведенной встречи с украинской стороной показали, что выстрелы производились с территории Украины. Проводится рассмотрение ситуации", - говорится в сообщении.

В свою очередь, спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко сообщил, что поврежденный пограничный знак на границе обнаружил пограничный наряд Луцкого отряда ГПСУ, передает "Бабель".

"О данной ситуации сразу было сообщено пограничникам соседней страны и сотрудникам полиции. Характер повреждения свидетельствовал о возможном применении охотничьего ружья", — заявил он.

В частности спикер ГПСУ пояснил, что болотисто-кустарниковая местность делает невозможным пешее движение в этом районе, поэтому признаков пребывания лиц возле пограничного знака не обнаружено.

"Однако знак расположен рядом с каналом, соединяющим озера этой местности, потому не исключается, что повреждения могли осуществить нарушители, которые проходили по нему в лодке", — добавил Демченко.

По его словам во время проверки на местности использованных гильз от охотничьего оружия не обнаружили.

С белорусской стороной провели погранично-представительскую встречу, поиск причастных к этому лиц продолжается.

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Напомним, ранее Государственная пограничная служба Украины усилила охрану границы с Беларусью. Мероприятия проводятся для предотвращения "возможных правонарушений, недопущения провокаций и возможного незаконного пересечения границы группами лиц".