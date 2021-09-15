Беленюк объяснил, почему закрыли дело относительно расистских оскорблений

Жан Беленюк BBC

С молодыми людьми, которые обидели нардепа, пообещали провести воспитательную работу

Народный депутат от "Слуги народа" и олимпийский чемпион Жан Беленюк говорит, что с парнями, которые выкрикивали расистские оскорбления в его адрес, пообещали провести работу в организации, к которой они причастны. Нардеп заявил в эфире "Мокрик По Живому" на hromadske

"Они провели с ними соответствующую работу, и для того, чтобы не навлечь тень на ту организацию (потому что глобально она проводит позитивную работу для украинского общества), мы пожали руки. Для меня этот конфликт пока исчерпан", - сказал он.

По словам нардепа, через несколько дней после инцидента к нему через коллегу по фракции обратились представители организации, которые, по их словам, знают, кто выкрикивал расистские оскорбления в адрес Беленюка.

Кроме того, он говорит, что представители той организации знают, что среди них есть небольшая часть людей с праворадикальными взглядами. Их якобы могли спровоцировать фото, где он стоит рядом с российской пропагандисткой Скабеевой после Олимпиады в Рио.

Ранее сообщалось, что к чемпиону Олимпийских игр и депутату Верховной Рады Жану Беленюку подошли молодые люди и сделали несколько расистских высказываний.