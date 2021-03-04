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Борд СБУ с текстом "Крым - это Украина" под посольством РФ установлен незаконно и будет демонтирован

Фото из открытых источников

Билборд возле посольства РФ в Киеве с гербом контрразведки и лозунгом "Крым – это Украина" установлен самовольно без разрешения КГГА. Если он не будет демонтирован собственником до 19 марта, это сделает КП "Киевреклама". Об этом идет речь в материале Игоря Смолова для 112ua.tv.

В требовании столичного Управления по вопросам рекламы № 001755-21 указано, что баннер нарушает Типовые правила размещения внешней рекламы, утвержденные постановлением Кабмина от 29.12.2003 № 2067, а также ряд правил, установленных КГГА.

 

 

По данным "Киеврекламы", владелец щита - компания "Нью-Лайф 2017", которая не является плательщиком НДС. На сегодня максимальный штраф для юридического лица составляет всего 1700 грн.

В июне прошлого года аналогичного формата рекламный носитель этой компании под посольством РФ с гербом контрразведки уже демонтировали по распоряжению КГГА. Однако по неизвестным причинам уже на следующий день борд вернули на место и не внесли в отчет о демонтаже.

Несмотря на незаконное размещение, рекламный носитель не был демонтирован еще в течение полугода - почти до конца января 2021-го. Уже через месяц его заменил борд "Крым - это Украина".

"По каким причинам такой длительный срок наличие незаконного объекта наружной рекламы недалеко от центра игнорировалось, непонятно", - указывает автор материала.

На данный момент доказательств, что баннеры были арендованы представителями СБУ, нет. Однако автор материала указывает, что руководитель "Нью-Лайф 2017" Войкин Владислав Константинович подписан на фейсбук-страницы СБУ и министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Если окажется, что борд установлен за государственный счет представителями Службы безопасности, виновные могли бы быть наказаны в связи с растратой средств налогоплательщиков... Кроме того, за давление на представителей департамента рекламы КГГА, если такое имело место быть, возможно открытие уголовного дела по статье о коррупции и превышении полномочий", - подчеркивает автор.

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