Азовское море снова заполонили медузы

В Урзуфе медуз вывозят на тракторе, а в Бердянске и Кирилловке против них используют барьеры

"Большое количество медуз появилось в акватории Азовского моря в связи с изменением экологических условий. В Азовском море медузы были всегда, но в последние годы количество медуз значительно возросло. Это произошло вследствие изменения природных процессов. Преимущественно медузы живут в соленой воде. С 2017 года в Азовском море соленость воды составляет 14 промилле, а это чрезвычайные условия для размножения таких видов медуз как Ушастая аурелия (Aurelia aurita) - полупрозрачная медуза небольшого размера - и Корнерот (Rhizostomeae)", - говорится в сообщении.

По словам специалистов, аурелия для людей вполне безопасна, а вот корнерот - ядовитая медуза.

"Но несмотря на ядовитость медузы Корнерот угрозу для отдыхающих Азовского моря она не представляет", - добавляется в заявлении.

Сотрудники парка убрали пляж в Урзуфе и утилизировали медуз.

А тем временем в Бердянске для защиты от морских жителей установили крупнейшую на Азовском море барьерную сеть.

По данным издания Бердянск 24, "чтобы не потерять курортников, руководство базы отдыха "Бриз" установило барьерную сеть площадью 70х130 м и глубиной 2,5 м. Монтаж непосредственно на местности занял два дня. Весь проект обошелся почти в 200 тыс. грн".

Недавно несколько таких сетей установили и в Кирилловке, информирует ria-m.tv. На сегодня это самый эффективный способ борьбы с медузами.

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Ранее сообщалось, что медузы размером с пол метра в диаметре появились в Средиземном море у берегов турецкого курортного города Анталия.