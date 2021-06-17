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Азербайджан заинтересовался покупкой украинского приложения "Дія"

Фото из открытых источников

Пока неизвестно, сколько можно заработать на продаже приложения

В Офисе президента заявили, что Азербайджан выразил заинтересованность заказать у Украины разработку мобильного приложения "Дія". Об этом говорится в ответе Офиса на запрос "Радио Свобода"

"Учитывая то, что продолжаются переговоры и окончательных договоренностей о продаже мобильного приложения или технологии его разработки пока нет – информация о возможной стоимости от продажи концепта отсутствует", – рассказали в Офисе президента.

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Следует заметить, ранее Владимир Зеленский уже заявлял, что несколько стран заказывают у Украины концепт приложения "Дія".

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Напомним, накануне Национальный банк Украины предоставил гражданам право во время открытия банковских счетов предъявлять внутренний е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу или свидетельство о рождении в приложении "Дія". 

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