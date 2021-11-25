Автор фильма "Гибель империи. Российский урок" об условии сохранения и развития цивилизации

Митрополит Тихон Шевкунов Фото из открытых источников

Автор фильма "Гибель империи" (смотреть первую серию и вторую серию), митрополит Тихон Шевкунов рассказал о последствиях прошлого в формировании будущего как условия сохранения и развития цивилизации.

"Мы можем предполагать некие последствия сегодняшних действий, некие последствия наших состояний и, исходя из этого, готовиться к будущему. Это обязанность разумного человека. Кто должен вынести уроки? Из истории должны вынести уроки, в первую очередь, руководители наших стран, глубоко убежден в этом. Именно в их руках штурвалы, рычаги, кнопки", - отметил он.

Так, по мнению митрополита Тихона, Россия может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров, а то, что происходит сейчас между Москвой и Киевом – это самый страшный внутренний раздор, который только можно представить.

"Мы уже начинаем к несчастью, к нему привыкать, но это чревато совершенно страшными вещами, в том числе, сравнимыми с теми трагедиями, о которых мы сегодня говорили. Трагедии и Украины, и России. Это первое, что мы должны понимать", - отметил он.

Митрополит Тихон убежден, что в раздоре между двумя соседними странами - Украиной и Россией - много виновников.

"Этот раздор имеет вину нашу собственную. Этому раздору причиной внешнее влияние на Россию, Украину, на все то, что называется Русью исторической. Вот послушайте одну фразу и давайте подумаем, когда она была произнесена и кем. "Сначала надо добиться, чтобы Россия очистила Крым, чтобы была сожжена Одесса, чтобы Россия очистила все Закавказье и Кавказ, разрушила гавань в Николаеве", - эти слова произнесены в 1855 году Фридрихом Индрисом... Знаменательно звучат слова эти особенно сегодня", - отметил он.

При этом митрополит Тихон добавил, что с другой стороны, извне будут предприниматься все попытки для того, чтобы наши страны ослабить.

"Вот сегодня говорили о том, что раз за разом вызываются бури, смертельные бури революции, и потом мы расхлебываем их последствия. Еще раз повторю, что мне довелось сказать в этом фильме. России разрешают подняться условно вот до такого уровня в своем развитии. Русь, я имею в виду. Но для всех на Западе мы все равно вместе, мы единое, и только столкновение имеет для них некую разрушительную, общеразрушительную цель. Русь может подняться вот только до этого уровня. Как только она поднялась, кем бы она ни была – царской Россией (1852-1856 год, Крымская война), советской Россией (после Великой Отечественной Войны), Россией посткоммунистической. Вот только она дошла до это уровня – сразу надо долбить, чтоб спустилась вниз", - пояснил он и привел еще одну цитату. - Мы говорим сегодня об империи. Империя – это не империализм, это пребывание многих народов в составе единого культурного, государственного, языкового, экономического пространства, откуда мы никуда не уйдем, если нас только не разрушить. Так вот, один из известных всем нам людей говорил: "Если бы победоносная Россия осталась империей, разве не явилась бы она для нас источником новой страшной угрозы?". Об этом говорил, вскоре после революции, любимый наш писатель Артур Конан Дойл. Осознавая, что Запад есть Запад, а Восток есть Восток. Это вот первый фактор разделения и внешнего неминуемого воздействия. Ничего лишнего. Мы не антиамериканцы, не антиангличане, не антианглосаксы, смешно даже об этом говорить".

Второй фактор, на который стоит обратить внимание, по мнению митрополита Тихона, это то, что "ни один народ не поддается так легко внушению и влиянию, как народ русский".

"Об этом писал в своем дневнике в 1918 году Жорж Морис Палеолог, посол Французской Республики в Российской Империи, а затем и в Российской Республике после февраля 1917 года. Ни один народ не поддается так легко влиянию и внушению, как народ русский. Что такое влияние и внушение, относительно событий 1917 года, мы с вами прекрасно знаем. Что такое влияние и внушение русского народа относительно событий 2014 года в Киеве, мы тоже прекрасно знаем. Вы больше, чем мы с вами. Ничего не меняется, нет ничего нового под Солнцем", - отметил он.

При этом отдельно митрополит Тихон выделил так называемый идуцированный массовый психоз.

"Один из военных медиков украинских, действующих, описывая события Майдана говорил: "Это индуцированный массовый психоз". Это говорил профессионал-психиатр. Об этом же, мне довелось цитировать Ивана Петровича Павлова, когда он смотрел на то, что происходило в России в 1917–1918 году, массовый психоз. И Бехтерева, и нашего замечательного невропатолога и специалиста по высшей нервной деятельности Россолимо, психиатра Россолимо, и многих других. Вот эта детская, подростковая лабильность, подростковое девиантное поведение, свойственное нашему народу, к сожалению, в котором свойственно увлечь наш народ, что в Украине, что в России – это тоже данность. Детское девиантное поведение. Подростковое девиантное поведение. Подростковый негативизм. Подростки против родителей, учителей, директрисы", - подчеркнул он.

Митрополит Тихон добавил, что надо учитывать все эти факторы совокупно и понимать до чего люди, которые идут в этом направлении вольно или невольно, могут довести, ведь в политике ничего не происходит случайно.

"Только вера в истинного Бога может давать силы быть цельными и не поддаваться на все эти четыре угрозы, о которых мы сейчас говорили. Только вера может быть тем иммунитетом, который защитит нас от этих смертоносных болезней, от этой страшной эпидемии, как писал Бехтерев, в том числе и психической эпидемии. Все это зависит только от нас самих, в данном случае от каждого – сберечь в себе веру и умножить ее в себе и рядом. Никакого другого дела, никакого другого инструмента у православного человека нет, - у православного человека в искусстве, в политике, в церкви, в информационных структурах, везде. Мы должны обладать серьезнейшим знанием и серьезнейшим иммунитетом. От этого зависит наше будущее и в Киеве, и в Харькове, и в Москве, и в Хабаровске. Предупрежден – значит вооружен. Вот некая сверхзадача, с которой я начинал делать этот фильм", - подытожил он.

Напомним, немногим более ста лет назад, в ноябре 1918 года завершилась Первая мировая война. В результате этой войны произошло крушение четырёх империй – Российской, Германской, Османской и Австро-Венгерской. Российская империя рухнула после февральской революции и провозглашения республики в сентябре 1917 года. Как это произошло? Об этом новый фильм митрополита Тихона Шевкунова "Гибель империи. Российский урок".