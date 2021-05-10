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Автопробег "Победы" на Закарпатье: Представители политсилы ОПЗЖ отметили 76-ю годовщину Великой Победы

Перший.com.ua

Вспомнить тех, кто не покорился и не стал на колени перед фашистами, отдать глубокий почет и благодарность героям, которые завоевали свободу в страшном поединке с фашистскими захватчиками. 9 мая – особый день для каждого сознательного гражданина, пишет "Первый".

Праздник День Победы - это история, которую забыть и стереть невозможно. Когда некоторые пытаются вычеркнуть героические страницы из памяти народа, представители “Оппозиционной Платформы – За жизнь” всех районов Закарпатья объединились вместе и почтили тех, кто отдал жизнь за родную землю.

Партийцы торжественно и массово отметили День победы масштабным автопробегом. Для мощной политсилы он уже стал традиционным. Начали маршрут с центрального кладбища Мукачево, где почтили погибших воинов и возложили цветы к могилам героев.

76-я годовщина Великой Победы объединила все уголки Закарпатья - партийцы ОПЗЖ создали колонну из около 100 автомобилей из разных районов области и торжественно отправились в Ужгород. Сегодня каждый склоняет головы перед памятью миллионов погибших, ради своих детей и будущего страны одержали победу в Великой Отечественной Войне. Они боролись на фронте, трудились для победы в тылу, их детство опалила война. Наши деды и прадеды вышли победителями из схватки с фашизмом и принесли свободу.

По случаю великой Победы партийцы ОПЗЖ отдали дань уважения героям и возложили цветы у памятника “Украина – освободителям” на украинско-словацкой границе. Чествовать настоящих героев, помнить о павших, отдавать дань уважения и заботы живым ветеранам – священный долг каждого, уверяют партийцы.

Маршрут в более чем 50 километров через центральные улицы Ужгорода с громкими сигналами символически завершили на Холме Славы, у Вечного Огня. Подвиг ветеранов, которые сумели выжить в страшном аду и сквозь всю жизнь пронесли любовь к Родине, чтят, помнят и молодые поколения.

История вечна, как и победа в Великой Отечественной войне. Ее нельзя переписать, изменить или исказить, ведь на то она и история нашего народа. 

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