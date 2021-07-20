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Австралийские ученые разработали новый безболезненный тест-полоску для диабетиков

Ученые разработали новый безболезненный тест для диабетиков The University of Newсastle

Он использует фермент для создания реакции при контакте с глюкозой в слюне

Австралийские ученые разработали новый безболезненный неинвазивный тест для диабетиков, что должно облегчить проверку уровня сахара в крови. Об этом свидетельствует статья опубликованная в The University of Newсastle.
 
Отмечается, что тест использует фермент для создания реакции при контакте с глюкозой в слюне.
 
Ученые надеются, что теперь можно будет отказаться от прокалывания пальца для измерения сахара.
 
Ученые разработали новый безболезненный тест для диабетиков The University of Newсastle

 
Сообщается, что полоску просто необходимо положить на язык и подождать несколько минут. Затем результаты можно посмотреть в приложении для смартфона.

В полоске есть биосенсоры, которые оценивают биологические или химические реакции. Тест содержит фермент под названием глюкозооксидаза.

Объясняется, что при попадании на язык глюкозооксидаза реагирует с глюкозой в слюне с образованием перекиси водорода. Затем перекись разлагается на ионы водорода, которые генерируют электрический сигнал, который можно уловить.

"Этот тест действительно открывает перспективу безболезненного, недорогого тестирования на глюкозу и, надеемся, гораздо лучших результатов для больных диабетом", – цитирует исследователей 24 Техно.

Сейчас ученые уже работают над тестом на COVID-19 с использованием той же технологии. А также над тестированием на аллергены, гормоны и рак.

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Напомним, ранее в Финляндии разработали экспресс-тест на коронавирус. Он выявляет болезнь COVID-19 за 10 минут, при этом является таким же точным, как и ПЦР-тест.

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