Австралийские ученые разработали новый безболезненный тест-полоску для диабетиков
Он использует фермент для создания реакции при контакте с глюкозой в слюне
В полоске есть биосенсоры, которые оценивают биологические или химические реакции. Тест содержит фермент под названием глюкозооксидаза.
Объясняется, что при попадании на язык глюкозооксидаза реагирует с глюкозой в слюне с образованием перекиси водорода. Затем перекись разлагается на ионы водорода, которые генерируют электрический сигнал, который можно уловить.
"Этот тест действительно открывает перспективу безболезненного, недорогого тестирования на глюкозу и, надеемся, гораздо лучших результатов для больных диабетом", – цитирует исследователей 24 Техно.
Сейчас ученые уже работают над тестом на COVID-19 с использованием той же технологии. А также над тестированием на аллергены, гормоны и рак.
Напомним, ранее в Финляндии разработали экспресс-тест на коронавирус. Он выявляет болезнь COVID-19 за 10 минут, при этом является таким же точным, как и ПЦР-тест.