Австралийские ученые разработали новый безболезненный тест-полоску для диабетиков

Ученые разработали новый безболезненный тест для диабетиков The University of Newсastle

Он использует фермент для создания реакции при контакте с глюкозой в слюне

Австралийские ученые разработали новый безболезненный неинвазивный тест для диабетиков, что должно облегчить проверку уровня сахара в крови. Об этом свидетельствует статья опубликованная в The University of Newсastle

Отмечается, что тест использует фермент для создания реакции при контакте с глюкозой в слюне.

Ученые надеются, что теперь можно будет отказаться от прокалывания пальца для измерения сахара.

Ученые разработали новый безболезненный тест для диабетиков The University of Newсastle

Сообщается, что полоску просто необходимо положить на язык и подождать несколько минут. Затем результаты можно посмотреть в приложении для смартфона.