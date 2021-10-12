Австралия подписала соглашение с NASA на разработку ровера для миссий на Луне

Луна Фото из открытых источников

Луноход сможет добывать и передавать лунный реголит системе добычи ресурсов NASA ISRU на коммерческом лунном модуле

Австралийское космическое агентство подписало соглашение с Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) о создании ровера для исследований поверхности Луны, которое планируется в 2026 году. Об этом сообщает NASA.

"В частности, консорциум австралийских предприятий и исследовательских организаций разработает небольшой ровер, способный работать на лунной поверхности. Луноход сможет добывать и передавать лунный реголит (выбитые камни и пыль) системе добычи ресурсов NASA ISRU на коммерческом лунном модуле. Такой ровер может быть отправлен на месяц не ранее 2026 года", - говорится в релизе.

Как отмечается, в рамках соглашения правительство Австралии выделит 150 млн долларов. Будут разработаны технологии, призванные помочь исследованиям человека на Луне и научным миссиям обоих агентств.

С помощью ISRU специалисты попытаются добыть из лунного реголита кислород.

"Лунная почва содержит кислород в форме химических соединений с элементами вроде железа и кремния. Испытания этой технологии на велосипеде поможет в разработке более крупной и мощной техники в будущем, чтобы астронавты смогли использовать полученные на Луне ресурсы для создания ракетного топлива и иных необходимых для миссии материалов и веществ", - сообщили в NASA.

Также ровер будет оснащен смежной системой добычи грунта для повышения шансов на успех испытаний.

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