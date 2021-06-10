Австралия дрожит от холода: В Сиднее зафиксировали самый холодный день за 37 лет

Штат Новый Южный Уэльс неожиданно засыпало снегом

Похолодание в Австралии REUTERS

Юго-восток Австралии залило дождями, в других регионах сообщают о снеге, а в самом Сиднее зафиксировали самый холодный день за 37 лет, сообщает REUTERS.

Как отмечается, около 200 тысяч человек остались без света из-за мощных ливней в штате Виктория. Они стали заложниками стихии в затопленных машинах и домах. Ветер повалил деревья, а дождем размыло дороги.

В то же время, соседний штат Новый Южный Уэльс неожиданно засыпало снегом. Температура воздуха там резко упала.

Тем временем в Сиднее зафиксировали самый холодный день за последние 37 лет - всего +10 градусов.

Сейчас известно, что в результате снижения давления и наводнений погиб по меньшей мере один человек: тело мужчины нашли в автомобиле, затопленном паводковыми водами.

Власти призвали к эвакуации 26000 жителей.

Напомним, ранее мы писали, что Мариуполь залило дождями: затоплены дома, повалены деревья и размыты улицы. Обильные осадки выше нормы нанесли ущерб и создали множество аварийных ситуаций.