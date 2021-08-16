Авиакомпания "МАУ" будет облетать территорию Афганистана на рейсах в Индию

Коммерческие рейсы аэропорт Кабула не принимает

Самолет МАУ Фото из открытых источников

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" решила облетать территорию Афганистана на рейсах в Дели из-за обострения кризиса в этой стране. Об этом заявила авиакомпания агентству "Интерфакс-Украина".

"Еще в пятницу авиакомпания осуществила собственную оценку рисков пролета территории Афганистана учитывая сложившуюся ситуацию в стране. С учетом выявленного повышения уровня угрозы для полетов "МАУ" приняла решение выполнять облет территории Афганистана на рейсах в Дели для обеспечения надлежащего уровня безопасности полетов", - заявили в пресс-службе.

До этого ряд авиакомпаний уже изменили маршруты, чтобы не попасть в воздушное пространство Афганистана.

Из аэропорта Кабула пока улетают только военные самолеты США. Коммерческие рейсы аэропорт не принимает.

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Как сообщалось ранее, из-за вооруженного конфликта в Афганистане, еще 74 гражданина Украины хотят эвакуироваться из страны. Посольства в Таджикистане и Узбекистане прорабатывают пути эвакуации.