Авиакомпании предложили ЕС ввести паспорта вакцинации

Такой паспорт " даст правительствам и властям, а также пассажирам и экипажам необходимую уверенность в состоянии здоровья каждого пассажира"

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) призвала лидеров ЕС ввести "паспорта вакцинации", чтобы возобновить работу сектора авиаперевозок.Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на письмо IATA, переданное в ЕС.

В письме содержится призыв к введению "основанных на фактах ограничений на границах" по всей Европе и призыв к странам ЕС "согласовать решающую роль безопасных цифровых решений, таких как документ для проезда IATA Travel Pass".

Письмо подписано вице-президент IATA по Европе Рафаэлем Шварцманом и адресовано президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю в преддверии саммита лидеров ЕС, где будет обсуждаться этот вопрос.

В IATA отмечают, что такой паспорт "даст правительствам и властям, а также пассажирам и экипажам необходимую уверенность в состоянии здоровья каждого пассажира".

В электронном документе, предложенном IATA, будет храниться информация о прививках статус путешественников, а также результаты недавних тестов на COVID-19, что позволит пассажирам быстро обмениваться медицинской информацией с правительствами до въезда на их территорию.

IATA утверждает, что строгие требования к проверке также помогут бороться с мошенниками, распространяющими поддельные сертификаты о вакцинации.

IATA, которая представляет около 290 авиакомпаний по всему миру, заявляет, что пограничные ограничения могут быть ослаблены поэтапно путем оценки соответствующих показателей здоровья для каждого региона, таких как процент вакцинированного населения, уровень инфицирования и уровень смертности.