Авиакатастрофа "МАУ": Иран готов выплатить семьям погибших украинцев по $150 тысяч

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Вместе с тем украинская сторона заявила о готовности к проведению следующего тура переговоров

Иранская сторона во время третьего раунда переговоров в Киеве заявила о готовности выплатить семьям погибших в результате катастрофы самолета "МАУ" украинцев по 150 тыс. долларов компенсации. Об этом в Facebook сообщило посольство Ирана в Украине.

Иранские дипломаты отметили, что во время третьего тура переговоров по катастрофе самолета рейса PS752 обсуждался широкий спектр вопросов, которые касались уголовных производств и технических вопросов, в том числе авиационных, и вопросов безопасности полетов, а также окончательный отчет Ирана.

"Иранская делегация сообщила о готовности к выплате компенсаций украинским семьям погибших в катастрофе в размере 150 тыс. долл. за каждого погибшего, согласно постановлению правительства Исламской Республики Иран, и обратилась к украинской делегации с просьбой довести эту информацию до сведения родственников погибших украинцев", – говорится в сообщении.

Иранская делегация во время переговоров 2-3 июня также сообщила о регистрации исков родственников 103 погибших в судебные органы ИРИ, часть из которых являются иностранными гражданами, и заявила о готовности обеспечить в рамках законодательства и правовых норм Ирана семьям погибших украинцев возможность назначить адвокатов, подать жалобу и отслеживать производство в отношении этих жалоб.

Кроме того, по сообщению посольства, во время обсуждения технических вопросов иранская делегация представила доклад по инициативе "Более безопасное небо" и заявила, что после катастрофы самолета "МАУ" приняла необходимые меры с целью полного обеспечения неповторения подобных катастроф.

Как отметили иранские дипломаты, комментируя сообщения украинской делегации о создании совместной группы вместе с тремя другими странами, имеющими отношение к катастрофе самолета "МАУ", и обращение к Ирану относительно переговоров с этой группой, иранская сторона заявила, что не признает этой группы как стороны переговоров, и выразила недовольство "непрофессиональным поведением и враждебной позицией" некоторых из этих стран.

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"Одновременно иранская делегация отметила готовность ИР Иран к переговорам и двустороннему сотрудничеству со странами, которые уважают суверенитет, юрисдикцию и политическую независимость Ирана", – отметили в посольстве.

Дипломаты добавили, что в конце переговоров украинская сторона заявила о готовности к проведению следующего тура переговоров.

"Иранская сторона, учитывая высокий уровень политических отношений между двумя странами, приветствовала предложение украинской стороны, однако во избежание того, чтобы эти переговоры стали изнуряющими, заявила, что на предстоящих переговорах будет отвечать лишь на те из вопросов, которые остались и которые не будут повторяться, а также на основе и в рамках законодательства и правых норм ИР Иран", – резюмировали в посольстве.

Ранее сообщалось, что Высший суд Онтарио признал сбивание пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" иранской революционной гвардией в январе прошлого года у Тегерана террористическим актом.