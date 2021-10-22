Аваков заболел коронавирусом

Бывший глава МВД Арсен Аваков Фото из открытых источников

Он сейчас находится на самоизоляции

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заболел на коронавирус и находится на самоизоляции. Об этом сообщил представитель прессслужбы политика Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

По словам Тракала, после получения положительного результата теста на коронавирусную инфекцию Аваков находится на самоизоляции.

На уточняющие вопросы УП Тракало сообщил, что эксминистр чувствует себя нормально и не госпитализировался, а находится дома.

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