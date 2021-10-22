home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » Общество Читати новину українською

Аваков заболел коронавирусом

Бывший глава МВД Арсен Аваков Фото из открытых источников

Он сейчас находится на самоизоляции

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заболел на коронавирус и находится на самоизоляции. Об этом сообщил представитель прессслужбы политика Ярослав Тракало, передает Украинская правда.

По словам Тракала, после получения положительного результата теста на коронавирусную инфекцию Аваков находится на самоизоляции.

На уточняющие вопросы УП Тракало сообщил, что эксминистр чувствует себя нормально и не госпитализировался, а находится дома.

Новости по теме: Разумков во второй раз заболел коронавирусом

Ранее сообщалось, что председатель правления компании "Укрзализныця" Владимир Жмак заболел коронавирусом.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

программы канала ZIK

США-Китай-Россия: Кто с кем и против кого? |
Алексей Якубин в программе
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект
Тарифы на коммуналку постоянно растут: Как справляются и что об этом думают украинцы? Проект